Landesliga West MV SC Parchim verliert mit Ersatztorhüter bei der SpVgg Cambs-Leezen Von Tim-Julius Berchtold | 15.10.2022, 16:45 Uhr

Für die Parchimer ist es die zweite Niederlage in Folge in der Landesliga West. Erstmals in dieser Saison blieb der SCP ohne eigenen Treffer.