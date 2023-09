Fußball Landesliga West MV SC Parchim strebt gegen SG 03 Ludwigslust/Grabow Sieg an Von Thomas Zenker | 02.09.2023, 16:28 Uhr In der Vorsaison hatte der SC Parchim (rot) gegen Ludwigslust/Grabow in der Landesliga zweimal das Nachsehen. Foto: Thomas Zenker up-down up-down

Die vergangenen sieben Duelle gegen die SG 03 Lulu/Grabow hat der SC Parchim verloren. Unter Flutlicht, nach der offiziellen Saisoneröffnung im Verein im heimischen Stadion am See, soll ein Sieg her.