Trainingslager bei Wind und Wetter

„Wir haben das schöne Wetter ausgenutzt und gemeinsam mit den Kindern aus Röbel und Waren trainiert“, so der Segel-Lehrer. Es habe riesigen Spaß gemacht, mal wieder in größerer Runde aufs Wasser zu gehen. Mehr als 40 Mädchen und Jungen machten sich im Plauer Trainingscamp fit für die Saison. „Schwerpunkt war die Praxis auf dem See“, so Dahnke. Da bekamen die Opti- und Laser-Kapitäne auch vom Wetter alles geboten, was es so gibt. „Von Sonne bis Hagel, von Flaute bis starken Wind, wir hatten alles dabei.“

Saisonplanung noch am Anfang

Offizieller Termin des Ansegelns ist beim Plauer WSV am Samstag, dem 7. Mai. Dann stechen am frühen Nachmittag Kinder, Jugendlich und Erwachsene des Vereins gemeinsam in See. „Anschließend werden wir noch bisschen grillen und zusammensitzen.“ Es könne auch sein, dass einige der Nachwuchssegler an dem Wochenende schon ihre erste Regatta segeln. „Ich glaube ein paar Kinder haben für den Greifswalder Boddenpokal gemeldet.“ Wie es dann mit Regattateilnahmen der Vereinsmitglieder weiter geht, sei aber erst in Planung.

Opti Cup 3.0 startet Ende Mai

Im Mai startet auch die erste große Regatta auf dem Plauer See. Am 28. und 29. Mai geht der „17. Opti-Cup 3.0“ über die Bühne. 3.0 heißt es deshalb, weil es über die Coronazeit der dritte Anlauf sei, diese 17. Auflage zu starten. In den Jahren 2020 und 2021 fiel die mittlerweile größte Opti-Regatta Deutschlands ins Wasser.

„Wir haben schon eine ganze Menge Frühanmelder“ Holger Dahnke Jugendwart Plauer Wassersportverein

Mehr als 60 Optimisten seien es schon, die sich online in die Starterlisten eingetragen haben. „Aber die meisten Segler beginnen erst nach Ostern so richtig mit ihrer Saisonplanung. Das werden sicher noch deutlich mehr“, weiß Holger Dahnke aus Erfahrung. Kurzer Rückblick: Beim 16. Opti Cup Anfang Juni 2019 kamen 134 Optimisten der Klasse A und 90 der Klasse B ins Ziel.