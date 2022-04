Im Hinspiel konnten die Wariner einen 3:1 Auswärtssieg bejubeln. Hier empfängt 1:0-Torschütze Tobias Sabel (l.) die Glückwünsche seiner Mitspieler. FOTO: Uwe Kolbusa Fussball Landesklasse MV Verspäteter Rückrundenstart für FCS Warin gegen Rehnaer SV Von Thomas Zenker | 31.03.2022, 12:52 Uhr

Der eigentliche Start in die Rückrunde, Warin hätte vor zwei Wochen in Groß Stieten antreten müssen, fiel coronabedingt aus. Am Samstag soll es nun wirklich los gehen.