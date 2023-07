Holte sich auf Candid die Landesmeisterschaft in der offenen Klasse: André Thieme Foto: Jutta Wego up-down up-down 34. Landesturnier in Neu Benthen Springreiter André Thieme ist Landesmeister – Juniorentitel geht nach Gadebusch Von Franz Wego | 10.07.2023, 09:56 Uhr | Update vor 42 Min.

Der Reiter aus Plau am See blieb auf seinem Pferd in allen drei Wertungsspringen fehlerfrei. Insgesamt wurden in Neu Benthen sieben Landestitel vergeben. Der Damentitel ging nach Polzow.