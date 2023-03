Gesprächsbedarf: Der Lüblower Trainer Burkhard Protz mit seinen U13-Schützlingen Lennard Badel (r.) und Bence Lang Foto: Kerstin Protz up-down up-down Radball RV Wanderlust Lüblow Lennard Badel und Bence Lang werden ihrer Favoritenrolle gerecht Von Thomas Willmann | 13.03.2023, 15:55 Uhr

Der Radballnachwuchs aus MV ist in die Landesmeisterschaft 2023 gestartet. Am ersten Spieltag der U13 gab es in Neetzow einen klaren Turniersieger.