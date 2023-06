Das wünschen sich die Pokal-Finalisten. Spieler vor vollen Rängen im Parchimer Stadion am See. Foto: Thomas Zenker up-down up-down KFV Westmecklenburg Pokalfinaltag der Frauen, Männer und Altherrenkicker in Parchim Von Thomas Zenker | 15.06.2023, 13:23 Uhr

Seit mehreren Jahren finden nun schon an einem Tag die Kreispokal-Endspiele der Frauen, Männer und Alten Herren im Parchimer Stadion am See statt. Diesmal am Sonnabend, 17. Juni 2023.