Spielertrainer Peter Madaus ist mit seinen Plauer Männern gegen Matzlow-Garwitz favorisiert. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Handball Verbandsliga West Männer 2022/23 Plauer SV ruft zum Derby gegen Matzlow-Garwitz auf den Klüschenberg Von Raimo Schwabe | 20.10.2022, 15:19 Uhr

Es ist wieder Derbyzeit in der Klüschenberghalle. Die Plauer BlackBulls empfangen am Sonnabendabend um 18 Uhr in der Verbandsliga den SV Matzlow-Garwitz.