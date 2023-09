In einem äußerst spannenden Match trotzten die Plauer SeaBulls der A-Jugend in der mit 100 Zuschauern gut besuchten Sporthalle am Klüschenberg dem Favoriten BW 90 Berlin ein 24:24-Unentschieden ab. „Wir haben wie zum Saisonauftakt erneut einen Punkt. Ein echter Erfolg für die Mannschaft“, fasste Raimo Schwabe zusammen. Auch wenn vom Spielverlauf her mehr möglich war, habe man angesichts der Personallage und des ambitionierten Gegners seine Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt, ergänzte der Plauer Trainer.

Am Sonntag (24. September) fahren die Seestädter ins Brandenburgische zum HSV Wildau, bevor in den nächsten beiden Heimspielen die Meisterschaftsfavoriten SG Vorpommern (1. Oktober) und Narva Berlin (21. Oktober) in der Klüschenberghalle zu Gast sind.

Plauer Shooter nach drei Minuten verletzt raus

Man habe zwar einen vergleichsweise großen Kader, aber auch ein halbes Dutzend Spieler, die verletzt oder angeschlagen sind, beklagte der Gastgeber schon im Vorfeld der Partie. So waren Langmann und Hartleb angeschlagen und Palasti erst gar nicht mit von der Partie. Dazu kam ab der dritten Spielminute noch der Ausfall von Shooter Michel Markhoff, der unglücklich wegrutschte und nicht mehr spielfähig war.

Torwart Maximilian Giede gibt Gala-Vorstellung

Im Spielverlauf geriet Maximilian Giede immer mehr in den Mittelpunkt und wurde letztlich zum Retter des Unentschiedens. Der Plauer Torwart lief während des Spieles zu Höchstform auf. „Ich habe nicht mitgezählt. Aber er hat mindestens 15 Paraden gezeigt und zwei Siebenmeter gehalten“, so Dieter Wittenburg, dessen Jahrzehnte lange Handballkarriere ebenfalls zwischen den Pfosten stattfand.

Die Plauer Abwehrspieler können beherzt zupacken, das bekamen die Berliner zu spüren. Foto: Thomas Zenker

Jetzt ist er schon lange Torwarttrainer beim Plauer SV, Giede einer seiner Schützlinge. Während der Spiele sieht man Dieter Wittenburg immer auf Höhe des Keepers an der Seitenlinie gestikulieren oder Beifall klatschen. Oder es wird auch mal abgeklatscht, wenn ein Siebenmeter gehalten wird wie in dieser Partie.

„Er hat das heute großartig gemacht und der Mannschaft den Ar... gerettet. “ Dieter Wittenburg Torwarttrainer Plauer SV

Gut eingestellt auf die offensive Gästeabwehr begegneten die Plauer dem Tempohandball der Blau-Weißen in der ersten Spielhälfte mit Kampf, Einsatz und Spielwitz. Einem 2:3-Rückstand zu Beginn folgte ein erster Lauf zur 10:7-Führung (17.). Einen Zwischenspurt des Favoriten (11:11) konterten die PSV-Jungs mit angesagten Spielzügen und sehenswerten Toren von den Außenpositionen – Halbzeitstand 17:13.

Konterchance in Schlussminute vergeben

In den zweiten 30 Minuten bestimmten beide Abwehrreihen mit starken Torhüterparaden zusehends die Partie. Die zwischenzeitliche 18:13-Führung der Seestädter war mit einem Zwischenspurt der Hauptstädter 20 Minuten vor Spielende egalisiert (19:19). In der Schlussviertelstunde rückten die Schiedsrichter immer mehr in den Fokus. Die Zweikampfhärte nahm zu. Beide Mannschaften wollten bei diesem Kopf-an-Kopfrennen unbedingt den Sieg (22:21, 23:22).

Mit elf Toren, davon sechs verwandelte Siebenmeter, war Lennard Hofmann bester Werfer der Seestädter. Foto: Thomas Zenker

Beim 24:23 in der Schlussminute vergaben die Plauer die Riesen-Chance, per Konter auf zwei Tore davonzuziehen. Ein Siebenmeter-Tor für Berlin zum leistungsgerechten 24:24-Remis beendete eine wilde und spannende Schlussphase.

Plauer SV – Blau-Weiß 90 Berlin 24:24 (17:13)

Zeitstrafen: Plau 4 (+ 1xrot für 3x2min.), Berlin 1; Siebenmeter: Plau 7/6, Berlin 6/4; Zuschauer: 100

Plauer SV: Giede, Rescher – Groth (Tor), Markhoff (1), L. Hofmann (11), Schwabe (4), Hartleb, Schneider, Thieme (3), Miebs, Kruse, Herrmann, J. Hofmann (1), Tast, Langmann (4).