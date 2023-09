Mit einem guten Kader beim VfV Spandau angereist, legten die A-Jugendhandballer des Plauer SV los wie die Feuerwehr und führten zur Halbzeitpause überraschend klar mit 15:11. Auch nach dem Seitenwechsel verteidigten die SeaBulls lange Zeit die Führung. Doch in der Schlussviertelstunde hatten sich die Gastgeber eine knappe Führung erkämpft. Bereits nach dem Schlusssignal warf Lennard Hofmann vom Siebenmeterpunkt den 28:28-Ausgleich.

So konnten und mussten die SeaBulls am Ende mit diesem Remis zufrieden sein und jubelten über diesen ersten Punktgewinn in der Oberliga Ostsee-Spree zum Saisonauftakt. Am Sonnabend (16. September) kommt ein ähnliches Kaliber nach Plau am See. Um 15.30 Uhr empfangen die SeaBulls die ambitionierte Mannschaft von Blau Weiß 90 Berlin in der Klüschenberghalle.

Überzeugende Abwehrleistung der Plauer SeaBulls

Zum Spiel: Die Plauer Jungs profitierten in Spandau zunächst von ihrer kompakten Abwehr und auch der Angriff überzeugte (8:4-Führung, 10. Minute). Der Gastgeber begegnete diesem Spielstand mit einer sehr harten und körperbetonten Spielweise, die bis zu diesem Zeitpunkt lediglich mit drei gelben Karten bestraft wurde. Da Intensität und Tempo des Spieles immer mehr zunahmen, wechselte der PSV nach der Anfangsviertelstunde (7:11) seine Startformation.

Nach dem Spiel wurde in der Plauer Kabine schon mal gefeiert. Foto: Raimo Schwabe

Auffallend war, dass mit Jannes Hofmann, Joshua Palasti, Lacob Kruse und Co nun eine Truppe auf der Platte stand, die den Erfolg über Zweikämpfe suchte. In der Abwehr nach wie vor sattelfest fehlte aber jetzt mitunter das Zusammenspiel. Dazu kam, dass das Überzahlspiel der SeaBulls an diesem Tag nicht effektiv war. Mit einer 15:11-Führung gingen die Plauer in die Kabine.

Gastgeber in zweiter Halbzeit noch aggressiver

Nun wieder mit Lennard Hofmann, Michel Markhoff und Fynn Schwabe im Rückraum spielend, wurde die Verteidigung des Vorsprunges gegen einen noch aggressiver und offensiver verteidigenden Gastgeber immer schwerer. Beim 17:16 in der 37. Minute war der Vorsprung aufgebraucht. Nun begann ein offener Schlagabtausch und der Kampf bestimmte die Partie.

Dass Pepe Hartleb und Palasti in der Schlussphase verletzungsbedingt passen mussten, zeigte in der PSV-Abwehr Wirkung. In der 45. Minute ging Spandau das erste Mal in Führung (21:20). Die Schlussviertelstunde war an Dramatik und Spannung kaum zu überbieten. Erst wurde dem PSV ein nicht alltäglicher Strafwurf zugesprochen, denn das Wettkampfgericht hatte mitten im Konter der SeaBulls eine Auszeit gedrückt. Zahlreiche Zeitstrafen auf beiden Seiten und eine rote Karte für den Gastgeber rundeten die Crunchtime vor 120 Zuschauern ab.

Remis per Siebenmeter nach dem Schlusssignal

Dabei hatten die Seestädter diesen Nervenkitzel gar nicht nötig. Denn beim 25:23 und 26:24 hatten die Gäste gleich zwei Mal die Chance, sogar auf drei Tore davonzuziehen. Sekunden vorm Ende waren aber die Spandauer in der Poleposition (28:27). Doch mit dem Glück des Tüchtigen, Manndeckung und Wurffalle, kam der PSV nochmal in Ballbesitz. Nach einer Auszeit der Gäste und einem Stoppfoul, schnappte sich Fynn Schwabe geistesgegenwärtig den Ball und wurde bei der Ausführung des Freiwurfs behindert – Strafwurf.

Plauer SV: Giede, Rescher – Thieme (1), Palasti, Markhoff (5), L. Hofmann (11), Schwabe (2), Hartleb (1), Miebs, Kruse, Herrmann, J. Hofmann (2), Tast, Langmann (6)

Zeitstrafen: Spandau 9 + 1 rote Karte, Plau 5; 7-Meter: Spandau 2/1 und Plau 5/5; Zuschauer: 120