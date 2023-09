Dass es in den ersten Spielen der Verbandsoberliga für den Aufsteiger SC Parchim sehr schwer werden würde, war den Verantwortlichen bekannt. Zumal das Team in den ersten drei Duellen auf seine Nummer 1 Slawomir Cylwik verzichten musste. Jetzt gegen den Preetzer TSV II war „Slawo“, wie er von seinen Mitstreitern genannt wird, wieder an Bord. Jedoch gab es personell gleich wieder einen Rückschlag. Arkadivsz Kukkuk, Parchims Nummer 2, muss derzeit wegen einer Schulterverletzung passen. „Die hatte er sich im ersten Heimspiel gegen Schnelsen zugezogen“, weiß Jens Stratmann.

Umso erfreulicher sei die bisherige Ausbeute des SCP. Die Niederlagen gegen Schnelsen und Friedrichsort könne man verschmerzen. „Die beiden Mannschaften werden sicher im oberen Tabellendrittel mitspielen“, prognostiziert der Teamleiter der Parchimer. Beide Teams sind Absteiger aus der Oberliga Nord-Ost.

Aber das Auftakt-Remis in Greifswald und vor allem der 6:4-Erfolg zuletzt beim Preetzer TSV II stimmen für die nächsten Aufgaben positiv. „Wir haben jetzt 3:5 Punkte aus vier Spielen, das sieht schon mal ganz ordentlich aus“, so Stratmann.

Teamleiter musste selbst an die Tische

Beim Sonnabendspiel (16. September) in Friedrichsort musste sich Jens Stratmann, der zum Bezirksligateam des SC Parchim IV gehört, selbst aufstellen. Außerdem habe er Andreas Hesse aus dem Bezirksklasseteam überzeugt, die Erste zu unterstützen. Aus dem Stammkader des Verbandsoberligisten waren nur Tobias Hapke und Jonas Beck verfügbar. Die beiden sorgten dann auch für die zwei Parchimer Punkte bei der 2:8-Niederlage

In Friedrichsort ging der SC Parchim mit Andreas Hesse, Tobias Hapke, Jens Stratmann und Jonas Beck an die Tische. Foto: Stratter

In Preetz gute Leistung abgerufen

Tags darauf in Preetz ging mit Cylwik, Hapke, Beck und Bauer dann eine schlagkräftige Formation an die Tische. Nicht zum ersten Mal in der Saison siegten beide Parchimer Doppel zum Auftakt. Nach der Hälfte der Spiele war noch alles offen. Parchim führte 3:2. Tobias Hapke sorgte mit einem klaren Sieg für den vierten Punkt.

Danach setzte sich Slawomir Cylwik in einem äußerst spannenden Duell der „Einser“ mit 3:2 gegen Mathias Grothkopp durch. „Das war unser Gewinner“, erinnert sich Stratmann. Hapke machte dann mit seinem zweiten Einzelsieg und Punkt Nummer sechs den Deckel auf den ersten Saisonsieg drauf.

Heimspiel am 30. September gegen Hagen Ahrensburg II

Weiter geht es für die Parchimer am Sonnabend, dem 30. September, mit dem Heimspiel gegen SSC Hagen Ahrensburg II, nach drei Spieltagen Tabellenschlusslicht. „Da müssen wir unbedingt gewinnen“, so die klare Ansage vom SCP-Teamleiter.