Genossen auch das gute Wetter, die Wittenburger Leichtathletinnen Margaretha Ley (l.) und Emily Zaschke. Foto: Katherina Kammlodt up-down up-down Ostseepokal Leichtathletik 2023 Nachwuchssportler von Wittenburger SV und Teutonia Rastow holen neun Medaillen Von Thomas Willmann | 16.05.2023, 18:37 Uhr

Der Ostseepokal in Rostock hat sich in Leichtathletikkreisen längst einen Namen gemacht. In diesem Jahr gingen rund 500 junge Sportler an den Start.