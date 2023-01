Zwei interessante Handball-Duelle können Zuschauer in der modernisierten Sternberger Finkenkamphalle verfolgen. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Sternberger Handballverein Neu formiertes Team der Handballfrauen bestreitet erstes Testspiel Von Thomas Zenker | 11.01.2023, 15:07 Uhr

Einen interessanten Handball-Nachmittag versprechen die Verantwortlichen vom Sternberger HV am Sonnabend, 14. Januar, in der Sporthalle Am Finkenkamp.