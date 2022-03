Es war ordentlich was los in der Hagenower Bekow, hier beim Start der W9-Mädchen. FOTO: Jens Herklotz KLV Ludwigslust-Parchim Cross-Serie startet in die zweite Halbzeit Von Thomas Willmann | 29.03.2022, 13:03 Uhr

Im Cross-Cup der Leichtathleten geht es Schlag auf Schlag. In der Vorwoche ermittelten die Läufer in Zarrentin und Hagenow ihre Sieger, am Mittwoch wartet als dritte Station Ludwigslust.