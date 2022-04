Das Interesse am Anradeln war bislang immer sehr groß. FOTO: Thomas Zenker Radfahren in MV Nach langer Pause in Parchim gemeinsam in den Frühling radeln Von Thomas Zenker | 05.04.2022, 14:09 Uhr

Das Anradeln im Frühjahr hat in Parchim schon eine lange Tradition und es war immer beliebt. Am Sonntag, 10 Uhr, ist wieder Treff in der Lindenstraße vor dem Fahrradgeschäft Fricke.