Spannende Quad-Entscheidungen haben in Vellahn Tradition, wie hier bei der Europameisterschaft 2017. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Motocross in MV 2023 Quads und Junioren kämpfen in der Vellahner Heide um DM-Punkte Von Thomas Willmann | 31.01.2023, 16:45 Uhr

Die Motorsportfreunde der Region dürfen gespannt sein. Auch in diesem Jahr bietet der MC Vellahn wieder eine hochklassige Motocross-Veranstaltung an. Im Juli geht es in zwei Klassen um Punkte für die deutsche Meisterschaft.