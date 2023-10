Mixed-Volleyball in Hagenow „Domsühl 21“ schmettert sich ohne Satzverlust zum Turniersieg Von Thomas Willmann | 15.10.2023, 14:48 Uhr Duell am Netz: Die Mixed-Volleyballer vom SV Crivitz (l., hier gegen das Team Volleycircus vom SV Hagenow) schmetterten sich bis ins Finale. Foto: Thomas Willmann up-down up-down

Es ging hoch her in der Hagenower Otto-Ibs-Halle. An drei Netzen spielten zwölf Volleyball-Teams um den Sieg im 35. Pokalturnier des SV Hagenow für Hobby-Mixedmannschaften.