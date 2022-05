Als Meisterschaftsvierte im Land schafften die VCP-Mädels den Sprung zur Norddeutschen, hier mit Co-Trainerin Wiebke Rathsack. FOTO: Kathrin Rathsack Volleyball Mädchen vom 1. VC Parchim bei Norddeutscher Meisterschaft dabei Von Thomas Zenker | 12.05.2022, 16:11 Uhr

Es ist der Saisonhöhepunkt für die U13-Volleyballerinnen des 1. VC Parchim. Am Wochenende greifen sie bei der norddeutschen Meisterschaft in Neustadt-Glewe an.