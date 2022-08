Nach der Pause kam Jonas Holtkamp (blau) ins Spiel und beackerte die linke Abwehrseite der Lübzer. FOTO: Thomas Zenker up-down up-down Fußball-Landesliga West MV Lübzer SV kassiert vermeidbare Niederlage gegen FSV Bentwisch II Von Thomas Zenker | 14.08.2022, 18:17 Uhr

In der zweiten Halbzeit waren die Lübzer Landesliga-Fußballer gegen den FSV Bentwisch II endlich im Spiel, gingen auch in Führung und standen am Ende doch mit leeren Händen da.