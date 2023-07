Holte sich auf Candid die Landesmeisterschaft in der offenen Klasse: André Thieme Foto: Jutta Wego up-down up-down 34. Landesturnier in Neu Benthen Springreiter André Thieme ist erneut Landesmeister Von Franz Wego | 10.07.2023, 09:56 Uhr

Der Reiter aus Plau am See blieb auf seinem Pferd in allen drei Wertungsspringen fehlerfrei. Insgesamt wurden in Neu Benthen sieben Landestitel vergeben.