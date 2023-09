Pferdesport in MV Landesturnier Dressur und Springen 2024 findet in Neu Benthen statt Von Franz Wego/Thomas Zenker | 27.09.2023, 14:40 Uhr Die Landesmeisterschaft im Springen in Neu Benthen wurde 2023 dank des Engagements von Turnierleiter Heiko Schmidt (r.) ein großer Erfolg. Dem stimmt auch André Thieme (Plau) zu, dem das Glas Lübzer bei der Siegerehrung zum Großen Preis den er gewann, guttut. Foto: Jutta Wego up-down up-down

Das Landesturnier Dressur und Springen wurde in diesem Jahr an getrennten Orten durchgeführt. In 2024 sind beide Veranstaltungen wieder unter einem Dach vereint.