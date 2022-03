FOTO: Imago Images Fussball Landesliga in MV Hagenower SV ist auf Wiedergutmachung aus Von Thomas Willmann | 31.03.2022, 18:58 Uhr

Mit einer Heimniederlage sind die Hagenower Landesliga-Fußballer in die Rückrunde gestartet. In Parchim soll es am Sonnabend besser laufen.