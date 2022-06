FOTO: Imago Images (Symbolbild) Fußball-Landesliga in MV Hagenower SV rutscht noch auf vorletzten Platz ab Von Thomas Willmann | 04.06.2022, 19:49 Uhr

Das abschließende Erfolgserlebnis ist den Hagenower Fußballmännern verwehrt geblieben. Sie verloren bei Mitabsteiger SG Einheit Crivitz mit 0:1 und treten so als Tabellenvorletzter den Gang in die Landesklasse an.