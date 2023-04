Die Brüeler Judoka freuen sich auf die zwölften Kreisjugendspiele. Foto: Klaus Eckert up-down up-down Judo in Brüel Spannende Kämpfe auf vier Matten erwartet Von Hagen Bischoff | 12.04.2023, 11:04 Uhr

Der JV Brüel richtet am 15. April die zwölften offenen Kreisjugendspiele des Landkreises Ludwigslust-Parchim im Judo aus. Vier Matten werden dafür in der Sporthalle am Vogelstangenberg aufgebaut.