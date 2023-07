Denise Svensson, eine der erfolgreichsten Springreiterinnen in MV und Landessiegerin von 2021, wird mit Cressida Fly bei der Landesmeisterschaft in Neu Benthen starten. Foto: Jutta Wego up-down up-down Landesmeisterschaft Springreiten Komplette MV-Spitze der Springreiter in Neu Benthen am Start Von Franz Wego/Thomas Zenker | 04.07.2023, 15:35 Uhr

Am Mittwoch, 5. Juli, um 8.30 Uhr ertönt auf der Reitanlage der Hengststation Schmidt in Neu Benthen bei Lübz das Startzeichen für den ersten Reiter in einer Prüfung für junge Springpferde. Es ist der Auftakt des 34. Landesturniers im Springreiten, bei dem bis zum Sonntag sieben Titel vergeben werden.