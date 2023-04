Der SC Parchim und der Lübzer SV, hier im Duell gegeneinander, haben beide das Ziel den nächsten Heimsieg nachzulegen. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Fußball Landesliga West MV Interessante Duelle beim SC Parchim und Lübzer SV auf der Tagesordnung Von Thomas Zenker | 14.04.2023, 07:00 Uhr

Während am Sonnabend (15. April) in Parchim ein Mittelfeld-Duell angepfiffen wird, kommt es in Lübz am Sonntag zum Treffen der Kellerkinder der Landesligastaffel West.