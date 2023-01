Beim bisher letzten Derby in der Wittenburger Mehrzweckhalle im Oktober 2021 mussten die Fans das Spiel noch maskiert verfolgen. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Handball-Verbandsliga West MV TSG Wittenburg rechnet zum Derby gegen Hagenower SV mit voller Halle Von Thomas Willmann | 12.01.2023, 12:43 Uhr

Es ist Derbyzeit in der Wittenburger Mehrzweckhalle. In der Handball-Verbandsliga treffen am Sonnabend, 14. Januar, die gastgebenden TSG-Männer und der Hagenower SV aufeinander – immer eine stimmungsvolle Angelegenheit.