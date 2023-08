Handball-Verbandsliga West MV Hagenower SV und TSG Wittenburg freuen sich wieder auf heiße Derbys Von Thomas Willmann | 21.08.2023, 15:20 Uhr Wenn die Handballmänner von Hagenower SV (in Rot) und TSG Wittenburg aufeinandertreffen, geht es immer hoch her. Foto: Thomas Willmann up-down up-down

Die MV-Handballer stehen in den Startlöchern. Am zweiten September-Wochenende wird auf Landesebene die Spielzeit 2023/24 angepfiffen. Was hat sich in der Verbandsliga getan?