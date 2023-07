Auch mit seinen 45 Jahren sorgt Thilo Wilkens (l.) noch für viel Unruhe im gegnerischen Strafraum, war mit sieben Toren in der vergangenen Saison treffsicherster Polzer Stürmer. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesliga West in MV SV Blau-Weiß Polz will erneute Zitterpartie um Klassenerhalt vermeiden Von Thomas Willmann | 27.07.2023, 14:01 Uhr

Dass die Polzer Fußballer auch in der Saison 2023/24 in der Landesliga auf Torejagd gehen, stand lange auf der Kippe. So spannend wollen sie es nicht wieder machen.