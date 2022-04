Gegen Hagenow müssen die Parchimer Landesligisten noch einmal auf dem Jahnsportplatz ran. FOTO: Thomas Zenker Fußball Landesliga West MV SC Parchim will gegen Hagenower SV nachlegen Von Thomas Zenker | 31.03.2022, 12:57 Uhr

Mit dem Sieg in Leezen hat der SC Parchim einen perfekten Start in die Rückrunde der Landesliga hingelegt. Jetzt geht es darum, diese Leistung am Samstag, ab 14.30 Uhr auf dem Jahnsportplatz gegen den Tabellenfünften, Hagenower SV, zu bestätigen.