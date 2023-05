Aufbau Boizenburg (in Rot) und Blau-Weiß Polz (hier im direkten Duell) kämpfen in Heimspielen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesliga West MV Fernduell Aufbau Boizenburg gegen Blau-Weiß Polz geht in die nächste Runde Von Thomas Willmann | 11.05.2023, 17:59 Uhr

In der Fußball-Landesliga West steht der 22. Spieltag an. Aus regionaler Sicht hat sich die Situation am Tabellenende weiter zugespitzt.