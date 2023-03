Die Abwehrqualitäten des Hagenower SV (in Weiß, hier in einem früheren Spiel) werden gegen das treffsicherste Team der Liga gefordert sein. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesklasse IV in MV Hagenower SV läuft zum Verfolgerduell gegen FC Schönberg II auf Von Thomas Willmann | 02.03.2023, 18:06 Uhr

In der Fußball-Landesklasse IV steht schon früh in der Rückrunde ein echtes Spitzenspiel an. Der Tabellenzweite, Hagenower SV, hat den drittplatzierten FC Schönberg II zu Gast.