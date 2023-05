Die Zuschauer bekamen packende Laufduelle geboten, wie hier zwischen dem Groß Laascher Luca Seibold (r.) und Empor Grabows Marius Wesse. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Kreisoberliga Westmecklenburg Empor Grabow schießt sich vor Rekordkulisse zurück an die Tabellenspitze Von Thomas Willmann | 18.05.2023, 00:29 Uhr

Feiertagsvorfreude auf dem Vereinsgelände des SV Groß Laasch. Am Vorabend des Herrentages lockte das Fußball-Kreisderby gegen Empor Grabow die Fans in Scharen an.