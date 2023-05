Beim 1:2 im ersten Saisonvergleich begegneten die Spieler des SV Blau-Weiß Polz (in Blau) dem zweitplatzierten Team vom SV Hafen Rostock annähernd auf Augenhöhe. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesliga West MV Für Aufbau Boizenburg und Blau-Weiß Polz wird die Luft immer dünner Von Thomas Willmann | 04.05.2023, 17:14 Uhr

In den Fußball-Ligen in MV bricht die heiße Meisterschaftsphase an. In der Landesliga West stecken zwei Teams aus der Region mitten im Abstiegskampf. Wie es nun für sie weitergeht.