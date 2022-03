Begrüßung beider Mannschaften beim Hinspiel in Berlin FOTO: Raimo Schwabe Plauer SV Handball Füchse-Nachwuchs in der Klüschenberghalle zu Gast Von Thomas Zenker | 31.03.2022, 13:47 Uhr

Ein durchaus attraktives Handball-Programm erwartet Zuschauer und Fans am Sonntag in der Klüschenberghalle. Die B-Jugend-Jungs des Plauer SV erwarten unter anderem in der Ostsee-Spree-Liga die Füchse Berlin zum Rückspiel.