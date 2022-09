Zuletzt gegen Lübeck konnten die Parchimerinnen jubeln. An diesem Wochenende hat der VCP drei Gegner vor sich. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Volleyball Regionalliga Nord 2022/23 Frauen vom 1. VC Parchim in der Liga und im Pokal gefordert Von Thomas Zenker | 22.09.2022, 14:24 Uhr

In der Regionalliga geht der 1. VC Parchim in Kiel auf Punktejagd. Tags darauf ist Pokalzeit in der Fischerdammhalle mit einem Top-Gegner.