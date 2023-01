Nach dem 5:1 gegen die SG Marnitz/Suckow in ihrem vorletzten Duell hatte die BSG Empor Grabow (rot) bereits das Finalticket gezogen. Foto: Thomas Zenker up-down up-down KFV Westmecklenburg Finalisten der Hallenkreismeisterschaft stehen fest Von Thomas Zenker | 09.01.2023, 13:01 Uhr

In drei Vorrundenturnieren ermittelten die Fußballmänner aus dem KFV Westmecklenburg die sechs Mannschaften, die am Sonnabend (14. Januar) in Parchim um den Meistertitel in der Halle kicken.