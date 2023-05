Der Sternberger Erik Schmidt (l.) überzeugte auf dem Bodensee mit starken Segelleistungen. Foto: Jan Kruse up-down up-down Sternberger Seglerverein So segelte Erik Schmidt gegen internationale Konkurrenz auf dem Bodensee Von Thomas Willmann und Jochen Quandt | 23.05.2023, 15:38 Uhr

Auf dem Bodensee ermittelten 136 Finnsegler aus 13 Nationen den internationalen deutschen Meister in der Finn-Dinghy-Klasse. So haben sich drei Aktive vom Sternberger Seglerverein in diesem großen Feld geschlagen.