Foto: imago images Motocrossrennen beim MSC Rügen Mit Vollgas auf dem Ring am Rugard um Punkte für die Meisterschaft Von Horst Kaiser | 02.06.2023, 14:45 Uhr

Eine Woche nach den Rennen in Tessin geht es im Motocross in MeckPomm weiter rund. Am Sonntag ist der Ring am Rugard auf Rügen Austragungsort von hoffentlich spannenden Meisterschaftsrennen.