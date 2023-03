Zwei Landesmeister beim Sparring: Adam Khamidov (l.) und Zoher Al Sqqa wollen bei den norddeutschen Meisterschaften die nächsten Medaillen für die SG 03 Ludwigslust/Grabow holen. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Boxen in Ludwigslust Adam und Zoher lassen die Fäuste fliegen Von Thomas Willmann | 30.03.2023, 15:19 Uhr

Am Sonnabend, 1. April, ermittelt der Boxnachwuchs in Schwerin seine norddeutschen Meister. Auch einige Talente von der SG 03 Ludwigslust/Grabow steigen in den Ring.