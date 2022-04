Im Hinspiel mussten sich die Boizenburger (in Rot) gegen Neubrandenburg nur mit 0:1 geschlagen geben. FOTO: Thomas Willmann Verbandsliga MV Aufbau Boizenburg fährt ohne Druck zum Tabellenführer Von Thomas Willmann | 07.04.2022, 16:12 Uhr

Nach dem coronabedingten Spielausfall in der Vorwoche sind die Boizenburger Verbandsliga-Fußballer am Sonnabend in Neubrandenburg gefordert und wollen dem Tabellenführer das Leben möglichst schwer machen.