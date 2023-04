Im Hinspiel musste sich die SG 03 (in Blau) trotz aller Offensivbemühungen Hafen Rostock mit 0:3 geschlagen geben. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesliga West MV Boizenburg, Polz und Ludwigslust/Grabow laufen gegen Spitzenteams auf Von Thomas Willmann | 20.04.2023, 15:08 Uhr

In der Fußball-Landesliga blieben die Kreisvertreter zuletzt sieglos. Am 19. Spieltag wird es für das Trio nicht leichter. Es warten ausnahmslos Gegner, die in der Tabelle oben stehen.