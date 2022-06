Auch die jüngsten Motocrosser werden sich in Vellahn nichts schenken, wie sie schon beim DM-Lauf im Vorjahr zeigten. FOTO: Thomas Willmann Motocross-EM in Vellahn Rad an Rad um Zehntel und Zentimeter Von Thomas Willmann | 02.06.2022, 14:03 Uhr

Am Pfingstwochenende geht es hoch her in der Vellahner Heide. Der MC Vellahn richtet in drei Klassen Läufe zur Motocross-Europameisterschaft aus.