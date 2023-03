Grafik: kgjmv 2. Judo-Bundesliga Nordost Auftaktkampf vom Judoteam MV in Parchimer Weststadthalle Von Thomas Zenker | 12.03.2023, 14:18 Uhr

Judosport ist in Parchim seit Jahren eine feste Größe. Und zwar beim SV Blau Weiß 69. Am 18. März bekommt das Dojo in der Weststadtsporthalle Besuch von der 2. Judo-Bundesliga.