Die Parchimer Judoka begrüßen im März Kämpfer der 2. Bundesliga in ihrem Dojo in der Weststadtsporthalle. Foto: Ronald Pribbernow up-down up-down SV Blau-Weiß 69 Parchim Auftakt der Judo-Bundesliga Mitte März in Parchimer Weststadthalle Von Thomas Zenker | 05.02.2023, 17:30 Uhr

Judosport ist in Parchim wieder richtig im Kommen. Und zwar beim SV Blau Weiß 69. Am 18. März bekommt das Dojo in der Weststadtsporthalle Besuch von der 2. Bundesliga.