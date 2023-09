Darauf hatten die Tischtennisherren der ersten Vertretung vom SC Parchim in der gesamten vergangenen Saison hingearbeitet – Wiederaufstieg in die Verbandsoberliga Nord. Jetzt wurde es für die Mannschaft in der neuen Liga ernst. Zwei Duelle standen am zweiten September-Wochenende im Terminkalender. Allerdings mussten die Parchimer ohne ihre Nummer 1 Slawomir Cylwik an die Tische, der aus familiären Gründen fehlte.

Unter diesen Umständen war das 5:5 zum Auftakt beim 1. TTC Greifswald durchaus gelungen und ein echter Erfolg für den Aufsteiger. „Wir hatten aber auch die Chance, zu gewinnen, als wir nach dem Sieg von Tobias Hapke mit 5:4 in Führung lagen“, erklärte Teamleiter Jens Stratmann. Doch Marcel Bauer musste sich gegen Brian Kriese nach vier Sätzen geschlagen geben und Greifswald glich aus.

Auffallend im Parchimer Team war die Leistung von Tobias Hapke, der sowohl im Doppel (mit Jonas Beck) als auch in seinen beiden Einzelpartien keinen Satz abgab.

Favoriten mit Doppelsiegen überrascht

Tags darauf empfing der SC Parchim den Oberliga-Absteiger TuS Germania Schnelsen im heimischen Tischtenniszentrum. Der haushohe Favorit aus Hamburg musste sich jedoch nach den beiden Eingangsdoppeln erst einmal schütteln. Arkadivsz Kukkuk/Marcel Bauer und auch Jonas Leo Beck/Tobias Hapke setzten sich jeweils mit 3:1 Sätzen durch.

In den Einzelpartien war aber nur noch Hapke dicht dran am dritten Parchimer Punkt. Er musste jedoch nach dem 8:11 im fünften Satz seinem Gegenüber Lennard Reisewitz zum Sieg gratulieren. Ohne einen Einzelsieg verloren die Parchimer am Ende mit 2:8 Punkten und reihen sich nach dem ersten Spieltag im Mittelfeld der Staffel (6. Platz) ein. „Dort müssen wir am Ende der Saison auch hin, wenn wir die Klasse halten wollen“, so Jens Stratmann.