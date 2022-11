Mit dem Erfolg gegen Grün Weiß Eimsbüttel fand Parchim wieder in die Erfolgsspur zurück. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Volleyball Regionalliga Nord Frauen 1. VC Parchim beendet Negativtrend mit 3:0-Sieg gegen Eimsbüttel Von Thomas Zenker | 27.11.2022, 14:26 Uhr

Die Regionalliga-Volleyballerinnen vom 1. VC Parchim gewannen glatt in drei Sätzen gegen Grün-Weiß Eimsbüttel. Das sah aber nicht von Beginn an so aus.