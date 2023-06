Die Wilhelm-Schröder-Sporthalle in Bützow war jetzt Austragungsort des 2. Norddeutschen Ranglistenturniers in der U17 und U19. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Ranglistenturnier in der Wilhelm-Schröder-Sporthalle TSV Bützow guter Gastgeber für norddeutsche Badminton-Elite Von Robert Grabowski | 05.06.2023, 15:09 Uhr

In der Bützower Wilhelm-Schröder-Sporthalle gaben sich beim 2. Norddeutschen Ranglistenturnier die besten Badminton-Spieler der Region die Klinke in die Hand und ermittelten in den Altersklassen U17 und U19 ihre Meister. Drumherum stach ein anderes Team hervor.