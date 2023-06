Viele Fans und tolle Stimmungen erhoffen die Verantwortlichen beim Speedway-Grand-Prix in Teterow. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Motorsport Teterow startklar für Speedway-Grand-Prix Von Hans-Jürgen Kowalzik | 07.06.2023, 15:50 Uhr

Am Sonnabend, 10. Juni, startet in Teterow nach vielen Fragezeichen der sechste Speedway-WM-Lauf seit 2016. Die Gastgeber-Wildcard geht an Kai Huckenbeck aus Werlte.