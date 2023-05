Die Sieger des Auerhahnpokals lassen sich feiern. Foto: Hans-Werner Ruge up-down up-down Speedway Auerhahnpokal Teterow Speedwayrennen in Teterow abgebrochen – GP in Gefahr Von Hans-Werner Ruge und Volker Beier | 29.05.2023, 17:10 Uhr

Das Speedwayrennen um den Auerhahnpokal in Teterow musste abgebrochen werden, weil die Bahn nicht hielt und zur Gefahr wurde. Als Folge ist die Austragung des Grand-Prix-Rennens am 10. Juni in der Bergringstadt mehr als fraglich.